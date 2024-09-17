مقتل وإصابة عدد من أبناء قادة حزب الله خلال الهجوم السيبراني على الأجهزة

(وكالات)

أفادت مصادر لقناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن أبناء قياديين ونواب في حزب الله اللبناني قتلوا وأصيبوا خلال عمليات الاختراق التي نفذتها إسرائيل للأجهزة اللاسلكية "البيجر" في لبنان.

وكشفت المصادر، عن مقتل نجل النائب في حزب الله اللبناني علي عمار، خلال عملية الاختراق الإسرائيلية للأجهزة.

وأضافت، أن نجل النائب في حزب الله حسن فضل الله قد أصيب أيضًا، إضافة لإصابة 2 من أبناء القيادي في الحزب وفيق صفا.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، عن إصابة 2700 شخص في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الأجهزة اللاسلكية في لبنان، بينهم السفير الإيراني لدى لبنان.

كما لقي 8 أشخاص حتفهم خلال الهجوم الذي نفذته الأجهزة الإسرائيلية على لبنان، حيث جاءت عمليات تفجير الأجهزة عن بعد.