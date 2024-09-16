كييف تدعو الأمم المتحدة لزيارة كورسك وروسيا تصفه بالاستفزاز

(وكالات)

دعت كييف، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة إلى زيارة الجزء الذي سيطرت عليه القوات المسلحة الأوكرانية من مقاطعة كورسك الروسية.

من جانبه ندد القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، بما أسماه "الاستفزاز" الأوكراني بدعوة الأمم المتحدة إلى زيارة كورسك الروسية.

حيث تأتي دعوة كييف تزامنًا، مع إعلان موسكو سيطرة قوات الجيش الروسي على قريتي أوسبينوفكا وبوركي واستعادتهم من أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني، قد شن هجومًا مضادًا خلال الأسابيع الأخيرة سيطر فيها على عدد من القرى الروسية داخل كورسك.