حزب الله يستهدف موقعي "حدب يارين" و"حدب يارون" الإسرائيليين

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم السبت موقع "حدب يارين" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وموقع "حدب يارون" الإسرائيلي بالقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا عند الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله في أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا، اليوم السبت، المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي الإسرائيلي في "عميعاد" بصواريخ ‏الكاتيوشا، ودبابة ميركافا إسرائيلية على طريق "‏رويسات العلم" بصاروخ موجه، رداً على اعتداء إسرائيل على بلدة "الأحمدية" في البقاع الغربي.

واستهدف عناصر حزب الله، بحسب بيانات سابقة اليوم السبت، قاعدة ومقر اللواء المدفعي الإسرائيلي في "يفتاح إليقليط "شمال غربي بحيرة طبريا ‏بصواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداء‌‏ إسرائيل ليل أمس على بلدة "‏كفرمان " في جنوب لبنان.

كما استهدفوا مقر لواء حرمون 810 في ثكنة "معاليه جولاني" الإسرائيلية، بمسيرة انقضاضية، رداً على اعتداء ‌‏إسرائيل ليل أمس على بلدة "‏كفرمان" في جنوب لبنان، واستهدفوا مرابض مدفعية ‏إسرائيلية في "الزاعورة" بالأسلحة الصاروخية.

ونعى حزب الله ليل أمس الجمعة أحد عناصره من بلدة "القماطية" في جبل لبنان، ليرتفع عدد عناصر حزب الله الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 469.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.