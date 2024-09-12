لأول مرة.. إسرائيل تنفذ عملية إنزال بري في سوريا (تفاصيل)

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إسرائيل نفذت عملية كوماندوز في سوريا دمرت خلالها منشأة لإنتاج صواريخ لحزب الله.

وأضاف المسؤولون أن العملية شملت غارة جريئة لقوات إسرائيلية قامت لأول مرة بإنزال بري استولت خلاله على مواد من المنشأة، موضحين أن استخدام القوات البرية كان ضروريًا لجمع معلومات من الموقع السري ولم تقع إصابات بين الجنود.

وتابع المسؤولون أن العملية تضمنت أيضًا غارات جوية على مركز للبحوث العلمية بالقرب من مدينة مصياف السورية.

وأكدوا أن إسرائيل أبلغت كبار المسؤولين الأمريكيين قبل تنفيذ العملية في سوريا، حيث عُرضت الخطط على قائد القيادة الوسطى الأمريكية خلال زيارته لقيادة الشمال.

وأوضحوا أن المنشأة التي استهدفتها إسرائيل كانت تُنتج صواريخ موجهة بدقة لحزب الله، وأن الهدف الرئيسي كان تدمير المنشأة، وهو ما لم يكن ممكنًا تحقيقه عبر غارة جوية فقط.