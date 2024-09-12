القوات الروسية تحرر 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال يومين

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير 10 بلدات في مقاطعة كورسك، خلال يومين.

وقال البيان إنه خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، خلال يومين 10 بلدات وهي أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وجورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناجوست، و10 أوكتيابر، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية صدت، خلال الـ 24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناجوست، كما أحبطت أيضا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولجوفكا.

وقال البيان إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت، خلال المعارك في اتجاه كورسك، ما مجموعه أكثر من 12500 عسكري، و101 دبابة، و42 عربة قتال مشاة، و83 ناقلة جند مدرعة، و669 مركبة قتالية مدرعة، و410 مركبة، و92 قطعة مدفعية، و26 نظام لإطلاق الصواريخ، ومركبتين للنقل والتحميل، و24 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و10 وحدات من المعدات الهندسية منها أربع مركبات هندسية، ووحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.