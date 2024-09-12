خلال عملية إنزال جوي.. إعلام عبري: إسرائيل أسرت شخصيتين إيرانيتين في سوريا قبل يومين

(وكالات)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مصادر في المعارضة السورية، قولها إن القصف الإسرائيلي العنيف على الأراضي السورية قبل يومين تزامن مع عملية إنزال للجيش الإسرائيلي داخل سوريا.

وكشفت "يديعوت أحرونوت"، بحسب المصادر، أن عملية الإنزال الإسرائيلي في سوريا تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود وأسر شخصيتين إيرانيتين.

وقالت صحيفة "هآرتس" والقناة الـ14 العبرية، إن القوات الإسرائيلية الخاصة التي تمكنت من التسلل إلى الأراضي السورية خلال الإنزال الجوي صادرت ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني ودمرت مبنى للبحوث العلمية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين منطقة مصياف في ريف حماة ما أدى لاستشهاد 14 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن القصف الإسرائيلي استهدف مصنعًا عسكريا لإنتاج الأسلحة الكيميائية يضم فريقا من خبراء عسكريين إيرانيين مشاركين في إنتاج الأسلحة.