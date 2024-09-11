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حزب الله يستهدف قوات الاحتلال في مستعمرة دان وقاعدة أبيريم

06:56 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

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بيروت – (أ ش أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة دان، وقاعدة أبيريم.

وأوضح الحزب - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه "دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على طريق النبطية - زبدين، تم استهداف حاجز عسكري في مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".

كما استهدف "حزب الله" المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصواريخ الكاتيوشا.

هذا المحتوى من

Asha
حزب الله قوات الاحتلال الإسرائيلي مستعمرة دان قطاع غزة قاعدة أبيريم صواريخ الكاتيوشا لبنان
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