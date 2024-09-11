حزب الله يستهدف قوات الاحتلال في مستعمرة دان وقاعدة أبيريم
بيروت – (أ ش أ)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة دان، وقاعدة أبيريم.
وأوضح الحزب - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه "دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على طريق النبطية - زبدين، تم استهداف حاجز عسكري في مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".
كما استهدف "حزب الله" المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصواريخ الكاتيوشا.
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