حزب الله يستهدف قوات الاحتلال في مستعمرة دان وقاعدة أبيريم

بيروت – (أ ش أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة دان، وقاعدة أبيريم.

وأوضح الحزب - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه "دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا على طريق النبطية - زبدين، تم استهداف حاجز عسكري في مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".

كما استهدف "حزب الله" المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصواريخ الكاتيوشا.