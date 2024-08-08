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بعد عملية كورسك.. زيلينسكي: أوكرانيا لديها طائرات "إف-16" تحلق في سماءها

04:33 م الخميس 08 أغسطس 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف تمتلك طائرات "إف-16" تحلق بالفعل في سماء أوكرانيا.

وصرح زيلينسكي، أن بلاده ستحصل على المزيد من طائرات "إف-16" خلال الفترة المقبلة.

وبدأت أوكرانيا في وقت سابق اليوم، عملية توغل بري في مدينة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في المدينة الحدودية مع أوكرانيا، حيث قالت وزارة الدفاع إن نحو 1000 جندي أوكراني يشاركون في الهجوم على كورسك.

من جانبه، علق الاتحاد الأوروبي، على هجوم كورسك بالقول، إن العملية الأوكرانية تأتي في إطار "الدفاع عن النفس".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إف-16 أوكرانيا
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