أضرار كبيرة جراء فيضانات في غربي اليمن

صنعاء - (د ب أ)

شهدت محافظة الحديدة، غربي اليمن، سقوط أمطار غزيرة تسببت بفيضانات جارفة هي الأسوأ منذ عدة سنوات، خلفت أضراراً كبيرة في معظم مديريات المحافظة.

وقال سكان محليون ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن الأمطار التي استمرّت حتى فجر اليوم الأربعاء، تسببت بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية".

وأضافوا أن السيول أغرقت العديد من الأحياء في مديرية المنصورية، ومدينة زبيد، والجراحي، وبيت الفقيه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو تظهر السيول التي دخلت إلى العديد من المنازل وجرفت معها العديد من المواشي والعربات.

ولم تصدر حتى الآن أي احصائيات رسمية من السلطات المحلية بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الأمطار والفيضانات الناجمة عنها في الحديدة.

وأكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة أن السيول ألحقت أضرارا بالغة في المخيمات ومساكن النازحين وممتلكاتهم إلى جانب تضرر البنية التحتية والمزارع ونفوق المواشي.

ودعت الوحدة الشركاء المحليين والدوليين ورجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية إلى سرعة إغاثة المتضررين من الأمطار الغزيرة ، مشيرة إلى أن "الوضع الكارثي يتطلب تدخلا عاجلا وشاملا لمواجهة التداعيات وتخفيف معاناة النازحين والمتضررين".

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع امس الثلاثاء هطول أمطار متفاوتة الشدة إلى شديدة الغزارة ، يرافقها رياح شديدة وعواصف رعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، في عدد من المحافظات اليمنية من بينها الحديدة.