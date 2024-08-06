ٌإعلام هندي: رئيسة وزراء بنجلاديش قدمت طلب لجوء سياسي لبريطانيا

(وكالات)



قالت "ريبابليك وورلد" الهندية، اليوم الثلاثاء، إن رئيسة وزراء بنجلاديش المستقيلة الشيخة حسينة واجد ما زالت في قاعدة هيندون العسكرية بالهند.

وأفادت القناة الهندية، أن الشيخة حسينة ستظل في الهند لحين حصولها على موافقة الحكومة البريطانية على طلب اللجوء السياسي الذي قدمته.

وغادرت الشيخة حسينة إلى شمالي الهند، أمس الاثنين، على متن مروحية عسكرية، عقب تقدمها باستقالتها من منصب رئاسة الوزراء.

وشهدت بنجلاديش احتجاجات عنيفة على مدار أسابيع شارك فيها الآلاف طالبوا برحيل الشيخة حسينة، وسقط 300 قتيل خلال التظاهرات التي قمعتها قوات الشرطة.

واقتحم المتظاهرون مقر إقامة الشيخة حسينة البالغة من العمر 76 عامًا في ولاية دكا إثر تقديم استقالتها.

