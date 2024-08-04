مقتل 3 أشخاص في بنجلاديش في ظل تصاعد العنف

دكا - (د ب ا)

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بعد اندلاع أعمال عنف في عدة مناطق في بنجلاديش اليوم الأحد، بعد يومين من دعوة المتظاهرين" للعصيان المدني" في أنحاء البلاد للمطالبة بعزل حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار حزب رابطة عوامي الحاكم، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في منطقة مونشيجاني، على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب العاصمة دكا، حسبما قال ابو هنا محمد جمال، أحد الأطباء بمستشفى المنطقة للصحفيين.

ولقى زعيم محلي بالجناح الطلابي للحزب القومي البنجلاديشي المعارض، حتفه بعدما تعرض لإطلاق النار في اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين، حسبما قال ميزانور رحمان الزعيم المحلي للحزب.

وأضاف أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا خلال الاشتباكات في ماجورا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب دكا.

وقد تصاعدت أعمال العنف عقب دعوة قادة الطلاب أمس السبت للعصيان المدني، بعدما رفضوا مقترح الحكومة إنهاء العنف عبر الحوار.

وكانت السلطات قد استجابت لطلبات الطلاب المتعلقة بإصلاح نظام الحصص الوظيفية، بعدما أسفرت الاحتجاجات في منتصف الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص.