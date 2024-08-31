شهيدان في قصف إسرائيلي على محيط مستشفى المعمداني بوسط غزة

غزة – (أ ش أ)

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت محيط مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لاستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طواقم الإنقاذ والإسعاف تعمل حتى اللحظة على انتشال الشهداء والمصابين جراء القصف.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و691 مواطنا، وإصابة 94 ألفا و60 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وسيرت آلياتها العسكرية في شارع "البنوك" المؤدي إلى قصر هشام، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عددا من منازل المواطنين في مخيم جنين.