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BBC

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمستشفى المعمداني بمدينة غزة

06:25 م السبت 31 أغسطس 2024

قصف المستشفى المعمداني

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وكالات
أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.
وأكدت أن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في مدينة غزة، أسفر عن شهداء ومصابون.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مستشفى جنين الحكومي توقف العمل بقسم غسيل الكلى بسبب قطع قوات الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن المستشفى.

مستشفى المعمداني الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات
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