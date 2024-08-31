شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمستشفى المعمداني بمدينة غزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأكدت أن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في مدينة غزة، أسفر عن شهداء ومصابون.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مستشفى جنين الحكومي توقف العمل بقسم غسيل الكلى بسبب قطع قوات الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن المستشفى.