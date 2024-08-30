"الواقعة مشاجرة".. مصر ترد على مزاعم إسرائيل بوجود حادث طعن في طابا

وكالات

نفت مصادر مصرية، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وقوع حادث طعن في مدينة طابا المصرية.

وقال مصدر أمني مسؤول نقلت عنه القاهرة الإخبارية، إن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.

وتابع المصدر الأمني، إن المشاجرة أسفرت عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا 3 عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين عرب 48، وحسب المصدر الأمني المسؤول، فقد تم نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

زعمت وسائل إعلام عبرية، إصابة عدد من الإسرائيليين في حادث طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وحسب ما نشرته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إحدى المستشفيات في مدينة إيلات وجاري فحص الخلفية حسب ادعائها، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ومن جانبها قالت القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، إن مشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و 4 سائحين من عرب 48، نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين.

ونفت القاهرة الإخبارية، ما أوردته بعض وسائل الإعلام العبرية عن وجود عملية طعن لمواطنيهم.