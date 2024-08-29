صواريخ من جنوب لبنان تستهدف منطقة زرعيت

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.