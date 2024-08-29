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BBC

صواريخ من جنوب لبنان تستهدف منطقة زرعيت

06:11 م الخميس 29 أغسطس 2024

لحظة إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل - أرشيفية

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة زرعيت في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

الجليل الأعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ من لبنان منطقة زرعيت
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