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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية

12:45 م الخميس 29 أغسطس 2024

الجيش الإسرائيلي

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فلسطين - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أن عدد المعتقلين منذ بدء عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة يوم أمس وصل إلى 45، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة، كما أن هذا المعطى متغير على مدار الساعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية هيئة شؤون الأسرى والمحررين
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