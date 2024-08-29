"وفا": انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية و"أوريدو"، إنقطاع الإتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحتا في بيانين منفصلين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس أن المسارات الرئيسية والاحتياطية المغذية لشبكة الإتصالات في محافظة جنين، تضررت بسبب تدمير الاحتلال الواسع للبنى التحتية، مشيرة إلى أن الطواقم الفنية تحاول منذ يوم أمس الوصول إلى المناطق المتضررة ـ إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.

وأكدت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر، فقدان الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بشكل كامل، حيث تفيد الأنباء بانقطاع شبكة الاتصال الخلوي، وكذلك الأرضي وشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توقف أجهزة الإرسال اللاسلكي أيضا.

ومن جانبه .. قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر: "نتخوف من حصول أمر ما، نتيجة لعملية التشويش وانقطاع الإنترنت التي يتعرض لها محيط المستشفى".

وبدورها، أعلنت سلطة النقد، تعطل الخدمات المصرفية في فروع بعض البنوك بمحافظة جنين بسبب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لخطوط الفايبر المزودة لخدمات الإنترنت.

وأشارت إلى أن فروع المصارف المتضررة ستعاود تقديم الخدمات المصرفية للجمهور فور إصلاح الشركات المزودة لخطوط الفايبر وعودة خدمة الإنترنت.

وفي اليوم الثاني من العدوان على جنين ومخيمها، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ثمانية، والإصابات إلى سبع بينها حالة خطيرة، وعدد من المعتقلين، فيما تواصل قوات الاحتلال محاصرة مستشفيي ابن سينا، والشهيد خليل سليمان الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.