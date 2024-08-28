سرايا القدس تُفجر عبوة ناسفة في جرافة إسرائيلية بطولكرم بالضفة المحتلة

(وكالات)

أعلنت سرايا القدس كتيبة طولكرم، اليوم الأربعاء، أن قواتها قامت بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية بمحور المنشية بطولكرم.

يأتي ذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت عملية عسكرية موسعة في عدد من مدن الضفة الغربية منها طولكرم وجنين ومخيم نور الشمس وطوباس والفارعة، بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية.

وقالت قوات الاحتلال، إن العملية العسكرية جاءت بهدف تفكيك العناصر والخلايا التي تحاول إيران دعمها في الضفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد وإصابة نحو 20 فلسطينيًا خلال العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في مدن الضفة.