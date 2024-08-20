قوات الاحتلال تطلق سراح 25 أسيرًا من غزة

غزة - (د ب أ)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن 25 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم امرأتان.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية القول إن المعتقلين وصلوا، بعد الإفراج عنهم، إلى مستشفى غزة الأوروبي عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى "إفراج الاحتلال مؤخرا عن عدد من الأسرى من قطاع غزة على عدة دفعات، إذ كشفوا عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، إذ تعرضوا للتعذيب الشديد والضرب المبرح بشكل متواصل، والصعق بالكهرباء، فيما يبقى المعتقلون مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، ويُمنعون من رفع رؤوسهم، وهم محشورون في غرف ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة".

ولفتت إلى أنه "منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المواطنين، خلال اجتياحها البري لشمال القطاع ووسطه وجنوبه، وأفرجت عن عدد منهم عقب اعتقالهم لأشهر أو أسابيع أو عدة أيام، في حين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا".