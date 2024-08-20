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إعلام عبري: هاليفي سيستقيل فور التوصل لاتفاق التبادل

12:07 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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وكالات
ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي قال في اجتماعات مغلقة إنه سيستقيل فور التوصل لاتفاق مع المقاومة في قطاع غزة، حيث أعلن سابقا أنه يتحمل مسؤولية هجوم السابع من أكتوبر.
كان موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن فريق التفاوض أخبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن التوصل إلى اتفاق على أساس مواقفه الحالية غير ممكن.
وأضاف الموقع نقلا عن المسؤولين، ان أعضاء وفد التفاوض طالبوا نتنياهو بمساحة للمناورة للتوصل لاتفاق لكنه رفض ووبخهم.
وتابعوا، أن نتنياهو قبل المقترح المحدث الذي يتضمن بعض مطالبه الجديدة لعلمه أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سترفضه.

هرتسي هليفي غزة بنيامين نتنياهو حماس الاحتلال الإسرائيلي
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