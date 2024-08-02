الرئيس الإيراني الجديد يعين الدبلوماسي المعتدل جواد ظريف نائبا له

طهران- (د ب أ)

أصدر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشکیان قرارا بتعيين الدبلوماسي المعتدل محمد جواد ظريف نائبا له، وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية (إسنا).

وأفادت إسنا بأن وزير الخارجية السابق سوف يدعم الرئيس في القضايا الاستراتيجية المهمة.

وكان ظريف يشغل بالفعل منصب كبير مستشاري الرئيس الجديد قبل هذا التعيين.

وشغل ظريف منصب وزير الخارجية في البلاد بين عامي 2013 و2021 وكان المفاوض الرئيسي لطهران في الاتفاق النووي الدولي البارز مع القوى العالمية في عام 2015.

ويعتبر ظريف من دعاة تحسين العلاقات مع الغرب والحوار المباشر مع الولايات المتحدة.

وبوجود ظريف وفريق جديد من الدبلوماسيين، يأمل بزشکیان في استئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني.

وفي منصبه الجديد، من المنتظر أن يلعب ظريف دورا مهما أيضا في التصعيد الأخير مع إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في طهران.

وقد اتهم بزشکیان إسرائيل بعملية القتل المستهدفة وهدد بالانتقام. كما أدان ظريف الهجوم، لكنه امتنع عن توجيه تهديدات.