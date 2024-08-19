تواجد أمني مكثف للشرطة الأمريكية في شيكاغو بالتزامن مع مؤتمر الحزب الديمقراطي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

عززت الشرطة الأمريكية تواجدها الأمني؛ لاحتواء أي مظاهر عنف قد تتزامن مع انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي في شيكاغو.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين أن أكثر من 2500 عنصر أمني من الشرطة المحلية يدعمهم مئات من العناصر استقدموا من خارج الولاية يتولون عملية تأمين المؤتمر.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (افي بي اي) ووحدة النخبة في جهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية قضت عاما كاملا في إعداد المنظومة الأمنية لضمان أمن المؤتمر الذي ستحضره أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس (التي من المقرر أن يعلن الحزب ترشحها بشكل رسمي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة) إضافة إلى حضور العديد من نجوم هوليود.

وكان ناشطون أمريكيون قد أعلنوا أنهم سينظمون تظاهرات عدة خلال فترة انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي؛ احتجاجا على الأوضاع في غزة.