ألمانيا تشدد القوانين المتعلقة بحمل السلاح بعد زيادة عدد الجرائم بالسكاكين

برلين - (د ب أ)

ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، اليوم الأحد، في تصريحات، تم نشرها في العدد الصادر من صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الحكومة تعتزم إصدار تشريع، يشدد القوانين المتعلقة بحمل السلاح، بعد زيادة الجرائم بالسكاكين.

وأضافت الوزيرة أن القانون الجديد سيفرض "قيودا أكثر على حمل السكاكين، في الأماكن العامة".

وتابعت أنه في المستقبل، سيتم الحد من طول الشفرات، لتصل إلى ستة سنتيمترات، من 12 سنتيمترا وسيكون هناك حظر كامل على السكاكين القابلة للطي.

وكانت الوزيرة تتحدث ردا على زيادة حوادث الهجمات بالسكاكين في محطات السكك الحديدية.

وقال أندرياس روسكوف، المتحدث باسم نقابة الشرطة الاتحادية الألمانية "تنفيذ حظر على حمل السكاكين ، في مراكز الشرطة إجراء معقول. التغييرات القانونية مطلوبة هنا، حتى تتمكن الشرطة الاتحادية من مراقبتهم. وفي الوقت الحالي، لا يمكن إجراء عمليات تفتيش بدون سبب".

يشار إلى أن الشرطة الاتحادية، المسؤولة عن محطات السكك الحديدية، سجلت بشكل مؤقت 380 جريمة طعن بالسكاكين، في المحطات، في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ650 في عام 2023 بأسره.