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الدفاع الألمانية: الاستعدادات لاستخدام مقاتلات "إف-35" تجري وفق الخطة

01:26 م الأحد 18 أغسطس 2024

وزارة الدفاع الألمانية

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برلين - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد، أن الاستعدادات في قاعدة بوشل الجوية للاستخدام المستقبلي للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" تجري وفق الخطة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "لا يوجد تأخير في أعمال البناء، وليس لدينا ما يشير إلى أن ذلك سيحدث"، موضحا أن أعمال البناء في مرحلة متقدمة إلى حد الوثوق من أنهم سيكونوا قادرين على الإيفاء بالجدول الزمني المحدد.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فإن الهدف هو أن تكون البنية التحتية في قاعدة بوشل الجوية بولاية راينلاند-بفالتس جاهزة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حتى يمكن بدء عمليات الطيران بمقاتلات "إف-35" الجديدة، التي تم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية، بحلول عام 2027 وفقا للخطة. وقال المتحدث باسم الوزارة إنه ليس هناك شك حاليا في أن هذا سينجح.

وتأتي تصريحات المتحدث في أعقاب تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية استنادا إلى تقرير سري لوزارة الدفاع، والذي جاء فيه أن هناك احتمالا بنسبة 50% لعدم التمكن من إتمام أعمال البناء في البنية التحتية في الوقت المحدد، ما يُنذر بإرجاء جاهزية المقاتلات للاستخدام.

وزارة الدفاع الألمانية برلين الطائرات المقاتلة
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