الإعصار "إرنستو" يتحرك فوق برمودا البريطاني في شمال المحيط الأطلسي

هافانا - (د ب أ)

يتحرك الإعصار إرنستو فوق برمودا في شمال المحيط الأطلسي اليوم السبت، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

ويشار إلى أن إرنستو هو إعصار من الفئة الأولى مع سرعة رياح مستدامة تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار يتحرك نحو الشمال الشرقي وسيبتعد عن برمودا في وقت لاحق اليوم السبت.

يشار إلى أن برمودا هي إقليم بريطاني ما وراء البحار وهي سلسلة من الجزر تقع على بعد حوالي ألف كيلومتر من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفقدت العاصفة في البداية بعض قوتها بعد أن تحركت فوق اليابسة، لكنها قد تصبح أقوى مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وحذر المركز من هطول أمطار غزيرة وأمواج عالية وفيضانات.

ولا تشير التوقعات حاليا إلى أن الإعصار إرنستو سيصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة مباشرة، على الرغم من أن رواد الشاطئ في أجزاء من الساحل الشرقي يجب أن يتوقعوا موجات عالية وتيارات قوية.

واشتد الإعصار المداري إلى إعصار بالقرب من إقليم بورتوريكو الأمريكي الكاريبي يوم الأربعاء، حيث تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في بورتوريكو بهطول أمطار غزيرة وفيضانات وسقوط أشجار.

كما طالت آثار العاصفة جزر فيرجن.