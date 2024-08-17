أذربيجان تجري تدريبات دفاعية جوية بعد المناورات البحرية الإيرانية

باكو- (د ب أ)

أجرى الجيش الأذربيجاني تدريبات دفاعية جوية بعد أيام من إجراء جارتها الجنوبية إيران مناورات بحرية بالقرب من حدودهما المشتركة.

وقالت وزارة الدفاع في باكو اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني، إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك نظام إس 300 طويل المدى، لممارسة أنشطة دفاعية مهمة ضد الهجمات الصاروخية من عدو وهمي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت التدريبات بعد أيام قليلة من إجراء البحرية الإيرانية مناورات في بحر قزوين، في منطقة قريبة من الحدود مع أذربيجان، الحليف المقرب لإسرائيل. والشهر الماضي، أعيد فتح سفارة أذربيجان في طهران، التي كانت مغلقة منذ كانون الثاني/يناير 2023 بسبب هجوم مسلح.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وإيران بعد حرب 2020 مع أرمينيا حول منطقة ناجورنو قره باغ.

واستعاد الجيش الأذربيجاني المجهز بأسلحة إسرائيلية وتركية عالية التقنية، السيطرة على المنطقة التي استقلت عن سيطرة باكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.