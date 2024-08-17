الصحة التركية: إصابة 78 شخصا جراء حريق غابات إزمير

إسطنبول- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، ليلة أمس الجمعة، إصابة 78 شخصا جراء حريق في غابات ولاية إزمير غربي البلاد ، بينهم 29 مصابا مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأناضول.



واندلع حريق يوم الثلاثاء الماضي في منطقة جبل يمانلار بإزمير، قبل أن تسيطر عليه السلطات إلى حد كبير حتى ظهر أول أمس الخميس.

غير أن الحريق شب مجددا مساء الخميس، وانتشر بسرعة كبيرة بفعل الرياح، التي وصلت سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، وفق تصريح والي إزمير سليمان إلبان.

وذكرت وسائل إعلام محلية تركية أمس الجمعة، أن الحريق وصل إلى مجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة كارسياكا بوسط مدينة إزمير.

وقال رئيس بلدية إزمير، جميل توجاي لقناة هالك التليفزيونية إنه لم يتضح بشكل فوري العدد الدقيق للمنازل المحترقة.

وأضاف توجاي أنه تم إجلاء السكان إلى مناطق آمنة، مضيفا أن مئات من رجال الإطفاء يكافحون من أجل إخماد الحريق.

ولم تتضح أسباب الحريق على الفور.

وتكافح تركيا موجة حر خلال الصيف، مما تسبب في حرائق غابات بمختلف أنحاء البلاد.





