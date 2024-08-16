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BBC

الأمم المتحدة تطالب بهدنة في غزة لتلقيح الأطفال من فيروس خطير

04:15 م الجمعة 16 أغسطس 2024

منظمة الأمم المتحدة

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وكالات

طالبت منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، بهدنة ل 7 أيام في قطاع غزة لكي تتمكن من تلقيح 640 ألف طفل ضد فيروس شلل الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي للأطفال تحت سن الـ 10 سنوات في وقت لاحق هذا الشهر".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه"في غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة".

وفي وقت سابق من شهر يوليو الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية، أن "هناك احتمال كبير لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي السئ وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب".

وقال رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في قطاع غزة والضفة الغربية،أياديل ساباربيكوف، إنه "تم رصد فيروس شلل الأطفال من عينات من مياه الصرف الصحي في غزة".

وخلال تصريحات ساباربيكوف للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس أدلى فيها أن "هناك خطر كبير لانتشار فيروس شلل الأطفال في غزة، بسبب الوضع السيئ للغاية فيما يتعلق بالصرف الصحي للمياه".

وأوضح أن "الفيروس قد ينتشر أيضًا على المستوى الدولي، في مرحلة صعبة جدًا".

وشلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال أقل من سن الـ 5 سنوات.

ويحذر مسؤولو الصحة العالمية ومنظمات إغاثة من أنه إذا لم تتوفر خدمات صحية مناسبة، سيصبح سكان قطاع غزة على وجه الخصوص عُرضة لتفشي الأمراض.

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