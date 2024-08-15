تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن انتشار وباء جدري القرود

وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من تسجيل حالات إضافية من جدري القرود في أوروبا خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد، رصد أول إصابة خارج أفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القرود الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عالمية.

وأفادت الوكالة في بيان بأن شخصاً احتاج إلى رعاية في استوكهولم تمّ تشخيص إصابته بـ جدري القرود تسببت به السلالة 1. هذه هي أول إصابة تتسبب بها السلالة 1 يتم تشخصيها خارج القارة الأفريقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أن انتشار جدري القرود في أفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسارعت المنظمة التي تبدي قلقها إزاء تزايد الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية واتّساع رقعة التفشي إلى بلدان مجاورة، للدعوة إلى اجتماع للخبراء للبحث في تفشي المرض.