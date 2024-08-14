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هآرتس: الإحصائيات تثبت أن الحرب بغزة من بين الأكثر دموية منذ بداية القرن

09:31 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

عمليات الإبادة في غزة

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الإحصائيات تثبت أن الحرب على غزة هي من أكثر الحروب دموية منذ بداية القرن وأن عدد الشهداء يصل 40 ألف شهيد.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جهات كثيرة مستقلة أكدت صحة تعداد الشهداء الصادر عن وزارة الصحة في غزة التي يشكك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي دون تقديم أي إحصائيات أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 39 ألفًا و965 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 92 ألفًا و294 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية مجزرتين وصل منهما للمستشفيات 36 شهيدًا و54 مصابًا.

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