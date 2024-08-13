الرئيس الفلسطيني لبوتين: نقف إلى جانب روسيا فيما تعانيه من أزمات

(وكالات)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن مأساة تهجير الشعب الفلسطيني لن تتكرر مرة أخرى، مشددًا على أنه لن يتم السماح بذلك.

جاءت كلمة عباس خلال قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء زيارة عباس لروسيا، مطالبًا بوقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة وتقديم المساعدات ووقف مخطط التهجير.

وأكد الرئيس الفلسطيني، للرئيس الروسي على وقوفه إلى جانب روسيا فيما تعانيه من أزمات مدفوعة من "هناك وهناك" حسب تعبيره.

وندد الرئيس الفلسطيني، بما أسماه "فشل" الأمم المتحدة في إصدار قرار واحد قابل للتنفيذ لحل أزمة غزة، ملقيًا بالمسؤولية كاملة على الولايات المتحدة في ذلك.

ووصل عباس إلى روسيا أمس الاثنين.