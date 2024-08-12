قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ )

قصفت دبابة إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بلدات رامية وعيتا الشعب وأطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.

واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية أطراف بلدة كفرشوبا الجنوبية بخمس قذائف مباشرة، كما استهدفت بلدة رامية بخمس قذائف مباشرة وبلدة عيتا الشعب الجنوبية قرب ساحة البلدة بأربع قذائف، بحسب ما أعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا على بلدة شيحين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، وأطلقت القوات الإسرائيلية فجرا النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة في جنوب لبنان.

وكثّف الطيران المسيّر والاستطلاعي الإسرائيلي من تحليقه ليل أمس وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة في سماء المنطقة وصولاً إلى مشارف مدينة صور الجنوبية.

وأعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 الإسرائيلية في جعتون بِصواريخ الكاتيوشا.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس الأحد ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 436.

تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة الفلسطينيين بها.