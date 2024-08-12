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حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 146 الإسرائيلية في ‏جعتون

02:39 ص الإثنين 12 أغسطس 2024

هجوم حزب الله

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كتب- محمد فتحي:

استهدف قبل قليل، حزب الله اللبناني مقر قيادة الفرقة 146 الإسرائيلية في ‏جعتون بصواريخ الكاتيوشا، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.‏

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق عشرات الصواريخ نحو نهاريا والجليل الأعلى قادمة من لبنان.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان، كما خرق جدار الصوت في أجواء قرى وبلدات قضاء "صور" جنوبا، وفي أجواء مدينة "صيدا" ومنطقة "جزين" وقرى القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

ويعتبر خرق جدار الصوت، أحد الظواهر الفيزيائية التي تحدث نتيجة تخطي الطائرة سرعة الصوت، ما يتسبب في حدوث موجة صوتية تشبه إلى حد كبير الانفجارات والتي قد تؤدي إلى اهتزاز المباني أو تحطم النوافذ.

حزب الله حزب الله اللبناني مقر قيادة الفرقة 146 الإسرائيلية صواريخ الكاتيوشا
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