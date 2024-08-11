وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وكالات

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي، وقال إن القاهرة تواصل دعمها لدور المؤسسات الوطنية الليبية بما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة، وبما يحقق لليبيا أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /الأحد/ مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وذلك على هامش حضورهما مراسم تنصيب الرئيس الرواندي في كيجالي.

وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير عبد العاطي أكد على العلاقات الأخوية الممتدة ووحدة المصير التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والسعي الحثيث نحو تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

كما تناول وزير الخارجية التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود لإزكاء مسار التسوية والحفاظ على الملكية الليبية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة.

كما شهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.

وأردف السفير أبو زيد أن الكوني أكد من جانبه على عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البنّاءة والداعمة لإستقرار ليبيا.

وأثنى على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.