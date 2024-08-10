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الدفاع المدني بغزة: الصواريخ انفجرت بالطابق الأول ودمرت وشوهت كل من كان في المسجد

05:56 م السبت 10 أغسطس 2024

محمود بصل

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وكالات

قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم السبت، إن كثيرا من المواطنين ما زالوا يبحثون عن أبنائهم داخل المسجد.

وأكد بصل في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن ما حدث داخل المسجد لا يمكن للعقل أن يتخيله، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع مشاهد مأساوية وتشبه هذه المجزرة بمجزرة المعمداني.

وأوضح بصل أن الصواريخ انفجرت في الطابق الأول ودمرت وشوهت كل من كان في المسجد، لافتا إلى أن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في قصف إسرائيلي بثلاثة صواريخ على مصلى تابع لمدرسة للنازحين بحي الدرج وسط غزة.

وقال الدفاع المدني إن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأكد بصل أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى استشهاد 90% من النازحين بها.

محمود بصل قطاع غزة مجزرة المعمداني قصف إسرائيلي على مصلى طوفان الأقصي
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