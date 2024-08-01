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حزب الله: أطلقنا عشرات الصواريخ على مستوطنة متسوفا

11:37 م الخميس 01 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

أفاد حزب الله بأنه أطلق العشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا شمال إسرائيل، بعد مقتل وإصابة مدنيين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين.

كانت هيئة البث قالت، إنه بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال، حزب الله اللبناني أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل تم إسقاط 15 منها على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس أن أربعة سوريين على الأقل قتلوا في غارة اسرائيلية على بلدة شمع في جنوب لبنان.

وقال مصدر في هيئة إسعافية إن القتلى من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأشارت إلى أنه بسبب وجود "كميات كبيرة من الأشلاء، سيتم تحديد العدد النهائي للشهداء بموجب فحوصات الحمض النووي".

وتسببت الغارة كذلك بإصابة خمسة لبنانيين بجروح، وفق الوزارة.

حزب الله جنوب لبنان إسرائيل صواريخ الكاتيوشا
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