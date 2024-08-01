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BBC

لافروف يدعو لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة

06:16 م الخميس 01 أغسطس 2024

سيرغي لافروف

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وكالات

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كل الأطراف ذات التأثير في قطاع غزة والمنطقة إلى تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.

كما أدان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وفيما سبق قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن إسرائيل تهدف من اغتيال قيادات المقاومة المساس بإرادة المقاومة وإخضاعها.

وأضاف نصر الله، أن المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدوا له أن عمليات استهداف قيادات المقاومة لن تضعف منها.

وأفاد نصر الله، أن اغتيال إسرائيل للقيادي فؤاد شكر، آلم المقاومة بشكل كبير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اغتياله يزيدهم عزيمة وتصميما ومضيا وتمسكا بقراراتهم.

وأوضح نصر الله، أن إيران تعتبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساسًا بسيادتها وأمنها القومي.

وقال نصر الله، إن الوعي والمواقف الحازمة لمجموعة من القيادات الدرزية في لبنان وسوريا ساعد على وأد الفتنة، عقب وقوع هجوم مجدل شمس في الجولان المحتل.

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