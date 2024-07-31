بعد اغتيال هنية.. كيف باتت الحرب الإقليمية بالشرق الأوسط أقرب من أي وقت مضى؟

كتب- محمد صفوت:

تقترب المنطقة يومًا بعد آخر من حرب واسعة، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة وعمليتي الاغتيال التي ألقي باللوم فيهما على إسرائيل، وأسفرتا عن استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وإسماعيل هنية زعيم المكتب السياسي لحماس في طهران، وتبنت تل أبيب الأولى ولم تنفي أو تعلن مسؤوليتها عن الثانية.

صمت إسرائيل يتماشى مع موقفها المعتاد في أعقاب الضربات والاغتيالات رفيعة المستوى في مختلف أنحاء المنطقة، وهي سياسة "الغموض الاستراتيجي" التي تسمح لها بتجنب المسؤولية عن العمليات خارج حدودها مع الاستفادة من تأثير الردع.

في أقل من 24 ساعة، لقي قائدان من حزب الله وحماس، مصرعهما عقب عمليتي اغتيال، أحدهم من الذراع الأكبر لإيران في المنطقة والأخر تدعم طهران حركته وتعتبرها جزءا من "محور المقاومة" في المنطقة ضد الدولة العبرية.

وبرغم مساعي جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة والعالم لتجنب توسع الصراع، فإن احتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله بات أقرب من أي وقت مضى.

توقيت ومكان مقتل زعيم المكتب السياسي لحماس، يعنيان أن هذا ربما يشكل عاملاً آخرا من عوامل زعزعة الاستقرار في صراع على وشك التصعيد إلى حرب إقليمية.

في حين أن قدرة حماس على الرد قد تضاءلت بعد 10 أشهر من القتال ضد الدولة العبرية، غير أن الرد قد يأتي من محور الميليشيات المدعومة من إيران، وفق صحيفة "جارديان" البريطانية.

ترى الصحيفة البريطانية، أن الرد الذي يمكن أن يأتي من حلفاء حماس "محور المقاومة" يقرب المنطقة إلى حرب إقليمية بين إسرائيل وإيران ووكلائها، خاصة أنه في ظل عجز طهران عن حماية أحد أهم حلفائها على أراضيها، تحتاج إلى حفظ ماء وجهها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل ستواجه "ردًا قاسيًا ومؤلمًا" على اغتيال هنية، مشيرًا إلى أن "الجريمة الصهيونية ستواجه برد قاس ومؤلم من جبهة المقاومة القوية والعظيمة وخاصة إيران".

واعتبر الزعيم الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، أن الثأر على اغتيال إسماعيل هنية هو "واجب طهران" لأنه حدث في العاصمة الإيرانية، وأن إسرائيل وفرت الأسباب لمعاقبة نفسها "بقسوة".

وفي هذا السياق، أشار هيئة البث العبرية، إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

التأكيدات على التكهنات الإسرائيلية، جاءت على لسان زعيم جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، إذ قال إن جماعته ستعمل على الانتقام لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتعاون مع "محور المقاومة".

ولطالما اتُهمت إيران، بتسليح وتدريب "محور المقاومة" في الشرق الأوسط بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين، في محاولة لتوسيع نفوذها في المنطقة.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الرد على اغتيال هنية في طهران سيكون بـ "عمليات خاصة أكثر صرامة لزرع الندم في نفوس مرتكبه"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

حادثتا الاغتيال الأخيرة تدفع الشرق الأوسط غير المستقر في الأساس إلى مزيد من الفوضى، ومن شأنها أن تجر المنطقة إلى صراع إقليمي أوسع، خاصة مع اضطرار إيران إلى الرد على الهجوم الذي وقع في قلب طهران، بعد نحو شهرين ونصف من تبادل الهجمات الصاروخية مع إسرائيل العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، في مواجهة حذر المحللون والخبراء من أنها قد تقرب المنطقة من حرب شاملة.

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن خبراء إسرائيليين قولهم، إن تل أبيب تأمل في التغلب على خطر التصعيد عبر إظهار قوتها العسكرية والاستخباراتية، التي سمحت لها بالوصول إلى عمق طهران، واغتيال أحد أكبر قادة حماس.

ويعتقد المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والذي يشغل حاليًا منصب زميل بارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب يوئيل جوزانسكي، أن حوادث الاغتيال الأخيرة لن تغير ميزان القوى أو وجه الحرب، لكنها سترسل إشارة قوية إلى إيران و"محور المقاومة" بأنهم لن يكونوا آمنين في أي مكان، حتى في طهران، مرجحًا أن إسرائيل تستعيد بعضًا من سمعتها في الردع.

يتوافق معه الزميل البارز ومدير أول للتواصل الاستراتيجي في معهد الشرق الأوسط فراس مقصد، في تصريحاته لـ"سي إن إن" الأمريكية، بأن عمليتي الاغتيال في لبنان وإيران أظهرتا قدرة استثنائية لإسرائيل من حيث المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ لاغتيال قيادات بارزة من وكلاء إيران، ويتوقع أن تثير عمليات الاغتيال رد فعل منظم على مستوى المنطقة.

ويعتبر ميك مولروي، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية، أن اغتيال هنية في طهران "إحراجًا مطلقًا" لإيران، وفشلاً ذريعًا لأمنهم، مضيفًا أن إسرائيل امتلكت معلومات استخباراتية دقيقة لتنفيذ الضربة الاغتيالية الدقيقة.

فيما تؤكد صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن عمليتي الاغتيال شهدتا مستوى عالٍ من التخطيط والمعلومات الاستخبارية الدقيقة والقدرة على التنفيذ، لا تستهدفان حماس وحزب الله فقط، بل تستهدفان من يدعمهما، في إشارة إلى إيران.

ويرى جوزانسكي أن اغتيال هنية ربما يخدم هدفًا أكثر رمزية، الذي كان زعيمًا سياسيًا لحماس لفترة طويلة واحتفظ بدور مهم في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ويقول دبلوماسي مطلع على محادثات وقف إطلاق النار لـ"واشنطن بوست" إن اغتيال هنية سيكون له تأثير قوي على المحادثات، حيث كان صانع قرار رئيسي إلى جانب زعيم حماس يحيى السنوار.

رغم عدم الاعتراف الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال هنية، تشير "هآرتس" إلى أنه من الصعب تصديق أن عمليتي الاغتيال لأبرز قائدين في حماس وحزب الله من قبيل الصدفة، مؤكدة أنهما ستقودان المنقطة إلى حريق إقليمية.

وتؤكد الصحيفة الإسرائيلية أن طهران ستجد صعوبة في احتواء اغتيال هنية الذي وقع في قلب عاصمتها، مرجحة أن تواجه إسرائيل حلقة من التصعيد الإضافي في الحرب، إلى حد احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع.