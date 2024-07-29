لبنان: التطبيق الكامل للقرار 1701 هو الحل الأمثل للأزمة

وكالات

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 هو الحل الأمثل للأزمة بجنوب لبنان و الضامن للاستقرار.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن الجميع الآن بما في ذلك إيران مدعوون للمساهمة في التهدئة.

كان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 2006 القرار رقم 1701، في أعقاب الحرب الإسرائيلية اللبنانية، لفرض وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بين حزب الله اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشمل القرار عدة نقاط، تضمنت وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، بالإضافة إلى نشر قوات "يونيفيل" الدولية لتطبيق القرار.

كذلك تضمن القرار الدعوة لإعادة إعمار لبنان وتعزيز سيادته في ربوع البلاد وسلطته الدولية، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية لدعم الاستقرار السياسي في البلاد، كما أكد على وحدة الأراضي اللبنانية وسلامة حدودها المعترف بها دوليا.