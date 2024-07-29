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التعاون الإسلامي تدين مصادرة إسرائيل المواقع الأثرية الفلسطينية

12:15 م الإثنين 29 يوليه 2024

منظمة التعاون الإسلامي

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جدة - (د ب أ)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها بمصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية، والتي كان آخرها الاستيلاء على مواقع تراثية في قرية سبسطية بمحافظة نابلس.

واعتبرت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن ذلك يندرج في إطار "سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد مئات المواقع الأثرية والتاريخية والعلمية والمقدسات الدينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، في محاولة لطمس التراث الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني ونهبه وتزويره وتدميره، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبرتوكولاتها".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى التحرك السريع من أجل حماية الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل فلسطين الاحتلال الإسرائيلي
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