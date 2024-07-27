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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن خالد آل سعود

11:12 م السبت 27 يوليو 2024

الديوان الملكي السعودي

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وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، اليوم السبت، وفاة والدة الأمير بندر بن خالد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 22/1/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي السعودي والدة الأمير بندر بندر بن خالد آل سعود
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