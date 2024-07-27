لأول مرة من بداية الحرب.. ضابط إسرائيلي يكشف سر أنفاق حماس في غزة

وكالات

نقلت القناة الـ12 العبرية، عن ضابط إسرائيلي قوله: إن أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر.

ولفت الضابط الإسرائيلي، إلى أن حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن.

وأضاف "لا نعرف حتى الآن الصورة كاملة، وليست لدينا قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته، كما أن حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق.

وأعلن الضابط الإسرائيلي أنهم تفاجئوا بقدرة حماس الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق، كما أوضح أنها عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائلها اللوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض.

وأكد أن التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلبان قتالا مستمرا وطويل الأمد، مشددًا على أن الاحتلال إذا انشغل بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى.