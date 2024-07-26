إعلان

BBC

"المدنيون في خطر".. بايدن يصدر قرارا مهما بشأن ترحيل اللبنانيين من أمريكا

11:30 م الجمعة 26 يوليه 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات

منح الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين اللبنانيين في الولايات المتحدة حماية مؤقتة من الترحيل، في ظل تدهور الظروف الإنسانية في جنوب لبنان، وفقاً لمذكرة جديدة.

ويتمتع الرئيس بسلطة تقديرية للسماح بما يعرف بالمغادرة القسرية المؤجلة، والتي تحمي الأشخاص المشمولين بالحماية من الترحيل من الولايات المتحدة لفترة من الوقت.

وجدير بالذكر أن من تشملهم هذه الحماية يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في المذكرة التي أُرسلت إلى وزيري الخارجية والأمن الوطني: "وبينما أواصل التركيز على تهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية، لا يزال العديد من المدنيين في خطر. ولذلك، فإنني آمر بتأجيل ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة".

ترحيل اللبنانيين أمريكا جو بايدن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لهذه الأسباب مرسى مطروح تغلق الشواطئ المفتوحة.. تعرف على البدائل الآمنة (صور)
5 نقاط في 12 ساعة.. ما الذي انتهى إليه "الحبس الاحتياطي" في الحوار الوطني؟
١٦ ساعة من الجحيم.. كيف أنقذت الحماية المدنية سوق العتبة من الدمار؟ (صور وفيديو)
أولمبياد باريس 2024 | كيف تستقبل العاصمة الفرنسية "حدثها الاستثنائي" ؟