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BBC

فيديو| بضمادة على أذنه.. أول ظهور لترامب بعد محاولة اغتياله

10:17 ص الثلاثاء 16 يوليه 2024

دونالد ترامب

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وكالات

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، علنا لأول مرة، منذ محاولة اغتياله التي تعرض لها قبل أيام خلال تجمع في بنسلفانيا.

وكان ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي، الاثنين، بينما وضعت ضمادة تغطي كامل أذنه اليمنى التي أصيبت برصاصة قبل أيام.

وبدا الرئيس الأمريكي السابق متأثرا من الحادث الذي تعرض له، وظهر وكأنه ينازع الدموع في بعض اللحظات، وكان ظهوره "خافتا" على غير العادة، حيث اعتاد على بث "طاقته المشعة" التي طالما أظهرها في كل ظهور علني سابق له.

ولاقى دخول ترامب تصفيق حادّ من الجمهور، بينما رفع قبضته في الهواء لتحيّتهم.
وكان ترامب قد تعرض لمحاولة اغتيال حين أطلق مسلح النار عليه خلال تجمع انتخابي، السبت، في باتلر بولاية بنسلفانيا.

واختار الحزب الجمهوري رسميا، الاثنين، دونالد ترامب، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على أصوات عدد كاف من المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

دونالد ترامب محاولة اغتيال ترامب بنسلفانيا مؤتمر الحزب الجمهوري
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