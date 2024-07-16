ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله



ميلووكي، ويسكونسن-( د ب أ):

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علنا ​​للمرة الأولى منذ تعرضه لمحاولة اغتيال، وذلك بظهوره في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري وهو يضع ضمادة على أذنه اليمنى.

ودخل ترامب، الذي تأكد ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري في وقت سابق يوم الاثنين، المؤتمر وسط تصفيق حار.

ثم وقف على المنصة مع رفيقه في السباق على منصب نائب الرئيس جي دي فانس.

ويعتبر هذا أول ظهور علني لترامب منذ التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت، والذي تمكن خلاله مطلق نار من الصعود إلى موقع مرتفع ببندقية هجومية وأطلق عدد من الطلقات على ترامب، مما تسبب في انتشار حالة من الذعر بين الجمهور.