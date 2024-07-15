مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة بمقديشو

وكالات

لقي 5 أشخاص مصرعهم، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مقهى مكتظا بمقديشو، أثناء تجمع عددا من الشباب لمشاهدة نهائي بطولة كأس أوروبا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح عدن حسن: "التقارير الأولية للشرطة تشير إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين". وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مقهى "توب كوفي" كان يعرض نهائي بطولة كأس أوروبا بين إسبانيا وإنجلترا، حين انفجرت قربه سيارة مفخخة.

ونشرت وسائل إعلام محلّية صورا لكرة نارية ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء جرّاء الانفجار.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية، أن الانفجار ناجم عن انتحاري أو سيارة مفخخة.

وسبق لحركة الشباب، وهي جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، أن نفّذت في الماضي الكثير من التفجيرات وسواها من الهجمات في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد المضطربة.

والسبت، قُتل 5 سجناء يُعتقد أنّهم من مقاتلي الجماعة المتطرّفة في تبادل لإطلاق النار خلال محاولة للفرار من السجن الرئيسي في مقديشو. كما قُتل ثلاثة حرّاس وجُرح 18، وفقا لسلطات السجن.