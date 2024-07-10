إیران وباکستان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الحدودي

زاهدان/إيران - (د ب أ)

وقعت إيران وباكستان اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم بشأن تطویر التعاون الحدودي بین الجانبین خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين البلدین في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم اللجنة المشترکة للتجارة الحدودية بين البلدين بعد يومين من المفاوضات المكثفة، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الـ12 للجنة المشتركة، خلال الأشهر القليلة المقبلة في باكستان.

كانت العلاقات بين باكستان وإيران قد توترت عقب قيام الدولتين بشن هجمات على مسلحين مناهضين لكلتا الدولتين في أراضي كل منهما الأخرى في شهر يناير العام الجاري2024، واستدعت باكستان سفيرها من طهران وطلبت من المبعوث الإيراني مغادرة إسلام آباد.

واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية والتجارية الثنائية بعد تعليق مؤقت.