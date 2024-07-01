رئيس الوزراء البولندي يوجه تحذيرا عقب مكاسب اليمين المتطرف في فرنسا

وارسو - (د ب أ)



وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك تحذيرا، اليوم الاثنين، عقب المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وقال توسك في تدوينة على تطبيق إكس: "إنهم يحبون بوتين والمال والسلطة بلا ضوابط، ويتولون الحكم أو هم بصدد الوصول إلى السلطة في شرق وغرب أوروبا".

وحذر توسك من أن الشعبويين اليمينيين سيوحدون صفوفهم في البرلمان الأوروبي.

وأضاف "تمكنا في بولندا من تغيير هذا المسار الكارثي للأحداث في اللحظة الأخيرة، ودعونا لا نبدد هذا".

وكانت حكومة يسار الوسط قد تولت السلطة بقيادة توسك في بولندا في ديسمبر بعد الانتخابات التي جرت في أكتوبر، والتي خسر خلالها حزب القانون والعدالة القومي المحافظ السلطة بعد أن حكم البلاد منذ عام 2015.

وتسببت سياسات حزب القانون والعدالة المتعلقة بالعدالة على وجه الخصوص في حدوث نزاع مع الاتحاد الأوروبي ومع ألمانيا، الجارة الغربية القوية لبولندا.