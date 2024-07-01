رئيس جنوب أفريقيا يكشف عن مجلس وزرائه الجديد بعد انضمام أحزاب المعارضة

كيب تاون - (د ب ا)

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في خطاب تليفزيوني اليوم الاثنين عن مجلس وزرائه الجديد، مؤكدا تولى أحزاب المعارضة 12 منصبا وزاريا .

وقال رامافوزا إن أكبر أحزاب المعارضة، التحالف الديمقراطي الليبرالي، سوف يتولى ست حقائب، حيث سيتولى رئيس الحزب جون ستينهاوزن رئاسة وزارة الزراعة.

وفي ظل شغل 20 وزارة من بينها وزارات رئيسية مثل الشؤون الخارجية والدفاع والطاقة والمالية، يحتفظ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بنصيب الأسد في التشكيل الوزاري.

ويشار إلى أنه في ظل توفر إجمالي 32 حقيبة وزارية، سيضم مجلس الوزراء وزارتين أكثر من الأعوام السابقة .

ومن المتوقع أن تقود الحكومة الجديدة التي تتألف من 11 حزبا، أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية في حكومة وحدة وطنية.

وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمى له رامافوزا قد خسر أغلبيته المطلقة لأول مرة منذ 30 عاما في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 مايو الماضي، ولم يعد يمكنه تشكيل حكومة بمفرده.

وتعتزم الحكومة الجديدة إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتجديد الديمقراطي للبلاد. كما سوف تضع ضمن أولوياتها التغلب على الفقر والبطالة والجريمة، بالإضافة إلى مواجهة الفساد والاستغلال الحكومي.

ويذكر أنه تم تشكيل التحالف الحكومي بدون أي اتفاقيات تحالف راسخة. ويشكك المحللون السياسيون في استقرار وفعالية مثل هذا التشكيل الحكومي.