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بن غفير ردًا على سموتريتش: سنواصل توزيع السلاح

04:37 م الأحد 30 يونيو 2024

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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وكالات

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ردا على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن "تصريحات وزير المالية ضدي ستلقى حفاوة من اليسار وسنواصل توزيع السلاح وردع الإرهابيين في السجون بكل قوة".

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال، اليوم الأحد، إن الشرطة والقائم عليها (إيتمار بن غفير) فشلوا بشكل ذريع في جمع السلاح من المجتمع العربي في إسرائيل و"هو سلاح تطمح إيران لتوظيفه ضدنا".

وفي مارس الماضي، كشف تقرير رسمي، عن فوضى في معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تسمح بسرقة أسلحة كثيرة تستخدم فقط في الجيوش، كان من بينها العبوة الناسفة من نوع "كليم جور"، التي يتم تفجيرها عن بعد ويطال أثرها كل من يتواجد في نطاق 50 مترا، بينما تقتل من يوجد في محيط 15 مترا.

التقرير الذي قُدّم للجنة البرلمانية الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أكد أن سرقة الأسلحة من معسكرات جيش الاحتلال معروفة، غير أنها تفاقمت في زمن الحرب، موضحا أن الانشغال في العمليات العسكرية وكثرة جنود الاحتياط الذين لا يعرفون بعضهم البعض، بمناطق الشمال والجنوب، أتاح بأن توسع ما وصفها التقرير بـ "منظمات الجريمة في المجتمع العربي"، السرقة وتوسيع نطاقها.


إيتمار بن غفير الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
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